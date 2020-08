Torroella redueix dues hores l'horari dels locals de la plaça del Timó de l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va decretar ahir la reducció d'horaris d'obertura per als locals de la plaça del Timó de l'Estartit. A partir d'ara, només podran obrir fins a dos quarts de dues de la matinada, dues hores abans del límit que hi havia abans del decret. El consistori ha pres aquesta decisió després que la setmana passada hi hagués una baralla que va requerir la intervenció policial. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones i quatre agents van patir ferides lleus. De tota manera, l'Ajuntament ha recordat que des de fa anys que s'estan produint diversos incidents en aquesta zona. La decisió ja es va comunicar als empresaris de la plaça el dimarts passat.



«Punt conflictiu»

L'Ajuntament de Torroella i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit van anunciar que estan «fermament decidits a lluitar» perquè la plaça del Timó «deixi de ser un punt conflictiu que danya la imatge turística», van detallar en un comunicat. A més, els dos organismes van lamentar que els incidents provoquin molèsties entre els veïns.



Nova fórmula

Durant el mes de setembre, Ajuntament i l'EMD es reuniran amb els propietaris dels locals d'oci nocturn per buscar una fórmula que permeti un canvi de model d'aquest sector urbanístic. Aquesta illa, ubicada a pocs metres de la platja de l'Estartit, compren els carrers Eivissa, Montgó, Coral i avinguda Roma i des de principis dels anys noranta és el gran centre d'oci nocturn de l'Estartit. La plaça concentra una desena de bars, locals i negocis de restauració i hostaleria.