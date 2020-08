Bolca i s'enfonsa una barca amb els tripulants a Palamós

Una embarcació va bolcar aquest dimecres a la tarda a Palamós. Tota la tripulació va caure a l'aigua però una altra barca d'un particular va poder rescatar la gent sana i estàlvia. L'embarcació d'esbarjo va bolcar i es va acabar enfonsant a l'altura de la cala Margarida de Palamós. Salvament Marítim, per la seva banda, va activar la seva Salvamar Sirius, que va sortir del port de Palamós i va comprovar que cap dels tripulants no havia pres mal però que l'embarcació que s'havia acabat enfonsant tampoc hauria deixat cap indici de contaminació ni restes.

Aquest dijous al vespre, Salvament Marítim va haver de realitzar una altra actuació, en aquest cas a l'Alt Empordà. La Salvamar Alnilam va assistir una motora que havia quedat encallada en una àrea rocosa de difícil accés entre Port de la Selva i Llançà. Es dona el cas, segons Salvament, que la barca va anar a parar en aquesta zona perquè hi bufava un vent molt fort. L'embarcació, una motora, va quedar al cim d'una roca. Salvament la va remolcar fins al port de Llançà. No hi havia gent al vaixell en el moment dels fets.