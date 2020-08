Mor ofegat un jove de 16 anys mentrre feia snorkel a Platja d'Aro

Un jove de 16 anys ha mort aquest diumenge ofegat mentre feia snorkel a Platja d'Aro. La família del menor, que viu a Olot, estava passant el dia a la Platja. L'adolescent havia entrat al mar per practicar snorkel i cap a tres quarts de quatre de la tarda, inquiets perquè no el veien i feia estona que no en sabien res, els seus pares han avisat els socorristes. Per fer la recerca, s'han activitat un helicòpter i tots els serveis d'emergències, inclosos la Policia Local, els Mossos de la Unitat Marítima de Palamós i Salvament.

Pels volts d'un quart de cinc s'ha trobat el cos del menor surant. El SEM ha intentat reanimar-lo però no s'ha pogut fer res per salvar la vida del jove. Es tracta de la desena víctima mortal a la Costa Brava aquest estiu.

Des d'Emergències s'ha activat una unitat de suport psicològic per atendre els familiars del menor. Per la seva banda, el servei d'atenció a la víctima de la Policia Local ha acompanyat els pares en tot moment.

Aquest dissabte, a la Platja Gran de Platja d'Aro hi oneja la bandera verda.