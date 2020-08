Reclamen millores als espais de la zona sud de la Bisbal

El grup municipal de Tots per la Bisbal (TxLB) demana a l'equip de govern –format per Esquerra Republicana (ERC), la CUP i En Comú-Podem– que «prioritzi i acceleri els tràmits per poder municipalitzar els espais comuns del sector sud de la ciutat» i, al mateix temps, que executi actuacions que permetin «recuperar ponts d'entesa» per poder constituir el setembre la taula de treball que elabori el pla estratègic per a aquella zona.

La petició del grup de l'oposició s'ha fet després que l'Associació de veïns i veïnes del barri del Convent enviés un comunicat als diferents grups municipals en què criticava la «inacció» de l'Ajuntament. Davant aquesta situació, el regidor de TxLB, Xavier Dilmé, recorda que aquest era un compromís contret per tots els grups municipals abans de les eleccions de l'any passat i que calia començar a posar-hi una data.



Crítiques per la lentitud

Dilmé critica la lentitud del govern municipal i demana una reflexió especialment als grups de govern d'ERC i la CUP. «Nosaltres, des de l'oposició, només els podem pressionar i oferir consens i propostes, però són ells els que han de fer», insisteix Dilmé, que afegeix que «si l'excusa era que els serveis jurídics municipals estaven col·lapsats de feina, el tràmit administratiu es pot externalitzar, igual que es fa en altres matèries».