«Hem d'aconseguir que no es perdi la nàutica popular perquè el mar és de tothom»

L'Associació Llop de Mar celebra 40 anys. Des de l'entitat ganxona segueixen vetllant perquè l'accés al mar amb embarcacions no sigui el privilegi d'uns pocs.

El passat mes de desembre, l'Associació Llop de Mar va celebrar el seu quarantè aniversari. L'entitat fa quatre dècades que vetlla per apropar la nàutica a les classes populars i el president de l'entitat, Joan Miret, recorda el pas d'aquests anys i anticipa alguns dels reptes de les futures generacions. L'associació va néixer un dia de desembre de l'any 1979 després que un grup de veïns del municipi amb petites embarcacions, principalment de fusta, reclamés a l'Ajuntament de l'època un espai a prop de la platja per desar-les. «Ens vam crear al Casino dels Nois, al principi només hi havia vint-i-set embarcacions i demanàvem poder ordenar-les de manera diferent perquè n'hi cabessin més, i així vam passar de vint-i-set a vuitanta-vuit», recorda Miret. Des d'aquell moment, un grup de petites embarcacions, de fins a set metres d'eslora, ocupava un espai a primera línia de mar, però fora de l'aigua: «Les fèiem baixar amb una rampa i les havíem d'empènyer fins a l'aigua».

Amb el pas dels anys l'entitat va anar recollint seguidors i l'any 2006, amb la remodelació del port de Sant Feliu, ja tenien gairebé 300 embarcacions, algunes a l'aigua, ja que les obres i el trasllat uns metres més endins de l'espai que ocupava el Club Nàutic els van permetre tenir unes passeres amb accés a l'aigua. «El 2006 va ser el gran punt d'inflexió perquè vam guanyar molt d'espai, es va motoritzar la rampa de baixada de les barques i ens vam consolidar», explica Miret, que agraeix «la sensibilitat que van tenir l'Ajuntament i Ports de la Generalitat en aquell moment.«Els nostres associats són persones que sense la nàutica popular no podrien ser socis dels clubs nàutics», defensa el secretari de l'Associació, Jaume Gener.

Gener detalla que els socis paguen quotes anuals d'entre 300 i 700 euros en funció de l'embarcació i del tipus d'amarratge. «Els preus dels clubs nàutics a la Costa Brava generalment són com a mínim el triple i per a embarcacions petites estaríem parlant de gairebé 2.000 euros», defensa Gener.



Reptes de futur

Actualment l'associació té llista d'espera i està formada per 290 socis que tenen 170 embarcacions amarrades a l'aigua i 135 a terra. Tot i l'evolució creixent de l'entitat, Miret té clar quins són els reptes de futur: «Sobretot hem de mantenir això i aconseguir que no es perdi la nàutica popular perquè el mar és de tothom». Miret afegeix que «només el 6% de les embarcacions que hi ha a Catalunya són populars, de fins a 7 metres, i sense aquest sistema de preus populars segurament no podrien tenir accés a una barca», apunta.

D'altra banda, l'associació ha fet un pas cap al rem i ha construït una embarcació amb capacitat per a nou persones (sumant-hi el timoner) amb l'objectiu d'animar els joves del municipi a provar aquest esport i amb la il·lusió de poder crear un equip ganxó que pugui competir en un futur.