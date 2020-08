La platja del Golfet de Palafrugell, oberta de nou al públic

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha finalitzat les obres de consolidació del talús que hi ha a la platja del Golfet. El seu mal estat podia provocar despreniments de pedres a la platja i per això n'havien tancat els accessos al públic. Ara, els banyistes ja hi podran tornar a accedir malgrat que el consistori encara no hagi fet les obres d'arranjament de l'accés. Segons informen en un comunicat, les farà a partir del setembre, ja que actualment el camí es pot seguir sense complicacions. Ara, el consistori ja està treballant per incloure les xifres d'aforament màxim permès a l'aplicació de mòbil, tal com ja monitoritza amb la resta de platges i cales del municipi. Amb aquestes dades, els banyistes podran veure l'aforament permès.

El temporal Gloria que hi va haver a finals de gener va provocar el deteriorament de la zona i això implicava que el talús estigues inestable i es poguessin produir despreniments a sobre de la platja. L'Ajuntament de Palafrugell va decidir actuar en la consolidació d'aquest talús després que el Departament de Costes de l'Estat no ho fes, malgrat ser una zona marítima.

Els treballs s'han fet en dues fases. La primera d'elles es va inspeccionar la malla protectora, que estava deformada i trencada. Posteriorment es va sanejar de forma manual el talús. Els operaris van fer caure petits blocs de roca que eren inestables. En la segona fase es va col·locar una segona malla més robusta que l'anterior per garantir més seguretat als banyistes. El cost de les obres ha estat d'uns 40.000 euros i han durat un mes.