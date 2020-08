Detenen dos lladres reincidents a la Bisbal per intentar robar 400 euros en productes d'un supermercat

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut dos lladres reincidents per intentar robat productes valorats en més de 400 euros en un supermercat.

Els dos arrestats són dos homes de nacionalitat espanyola de 58 i 60 anys, els quals tenen nombrosos antecedents policials. Estan acusats d'un presumpte delicte de furt.

Els fets es van produir aquest dissabte quan faltaven 20 minuts per les dues de la tarda. Els agents de la Policia Local van rebre l'avís per part de Mossos d'Esquadra que en aquells moments no disposaven de patrulles, per adreçar-se al supermercat Maxi Dia, situat al carrer de l'Aigüeta.

La treballadora del supermercat els havia trucat perquè un home volia sortir del supermercat amb un carro de la compra ple de productes que no havia pagat.

Posteriorment els agents es van adreçar al lloc i van veure un home que sortia corrents de la zona en sentit Benzinera Galp, situada als voltants del supermercat. Els agents van poder interceptar-lo quan es disposava a entrar a l'interior d'un vehicle on l'esperava un altre home, per iniciar la fugida del lloc.

Posteriorment es va comprovar que el valor dels productes superaven els 400 euros. Les dues persones van quedar detingudes i posades a disposició judicial.