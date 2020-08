El passeig del Mar de Palamós acollirà la Industrial Market

El passeig del Mar de Palamós acollirà, a partir d'aquest dimecres, 19 d'agost, i fins diumenge, 23, la primera edició del mercat d'estiu Palamós La Industrial Market, que oferirà gastronomia, música en directe, activitats familiars, compres i oci.

Aquest mercat d'estiu tindrà entrada gratuïta i estarà obert de 18 a 24 h. Comptarà amb la participació d'una vintena d'expositors que oferiran productes del món de la moda, complements i joieria, entre altres, i que aniran acompanyats per foodtrucks, les furgonetes que serveixen menjar a peu de carrer. Paral·lelament als expositors, el mercat comptarà amb un escenari en el qual cada dia es faran diferents activitats com actuacions de pallassos, malabars i entreteniment, màgia i concerts en directe. Aquestes actuacions tindran lloc a les set de la tarda, dos quarts de nou i les deu de la nit. Entre altres propostes, el programa del Palamós La Industrial Market inclou les actuacions de la Cia. La Paya i Pau Morales; l'espectacle diari i solidari del Màgic Andreu, i concerts en directe amb els artistes Del Puerto Music, Aisha Fay o Dj Edu Egea, entre altres, a les deu de la nit.

Per tal de seguir estrictament les mesures de seguretat sanitària amb motiu de la covid-19, tot el perímetre del mercat estarà acotat, amb entrada i sortida des del mateix punt i amb un aforament limitat. També es proporcionarà gel hidroalcohòlic i es farà una desinfecció de zones comunes.