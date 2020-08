Dos detinguts per robar en un supermercat de la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut dos lladres que volien endur-se un carro ple de productes d'un supermercat de la ciutat. Els dos homes, que tenen 58 i 60 anys, acumulen nombrosos antecedents policials. Els fets van tenir lloc dissabte cap a tres quarts de dues de la tarda al supermercat Maxi Dial del carrer de l'Aigüeta.

Un dels homes va carregar un carro fins al capdamunt de productes –en total, superaven els 400 euros– i va intentar marxar del supermercat sense passar per caixa. La caixera, però, va alertar els Mossos d'Esquadra i aquests, al seu torn, a la Policia Local (perquè en aquells moments tenien les patrulles ocupades). Els agents van anar fins a la zona i van veure com el lladre intentava escapar-se corrents en direcció a la benzinera Galp. El van poder interceptar quan pujava a un cotxe que l'estava esperant, a l'interior del qual hi havia el seu còmplice. La policia, que va efectuar la detenció, els atribueix un delicte de furt.