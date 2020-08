Un home de mitjana edat gairebé s'ofega a Sant Feliu de Guíxols

Un home de mitjana edat gairebé s'ha gairebé ofegat aquest matí a Sant Feliu de Guíxols.

L'home s'ha marejat pels volts de les onze el matí quan era a l'aigua de la platja del centre de la localitat.

Els socorristes l'han rescatat, l'han portat fins a la sorra i l'han atès.

El SEM per la seva banda, s'ha desplaçat a lloc amb una ambulància i l'helicòpter. A lloc també hi han actuat els Mossos d'Esquadra.

Els sanitaris del SEM l'han pogut estabilitzar i finalment, no ha estat necessària la seva evacuació amb helicòpter.

Si no que se l'ha traslladat amb l'ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat, segons fonts del SEM. La seva vida per tant, no perillaria.

Aquest estiu han mort a les platges de la Costa Brava fins a 10 persones. La més recent va tenir lloc precisament al Baix Empordà. En aquest cas, un jove de 16 anys d'Olot va morir per causes que investiga la Guàrdia Civil quan estava practicant snorkel a la platja de Gran.