Liciten les obres de rehabilitació del pont de Verges per 4,1 miions d'euros

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés de licitació de les obres de rehabilitació i millora del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges. L'import previst del projecte és de 4,1 milions d'euros i es preveu rehabilitar tots l'estructura i també eixamplar-la per facilitar el pas de vianants i ciclistes. Els treballs haurien de començar a finals d'aquest 2020 i tindran una durada de 6 mesos. La licitació d'aquestes obres es produeix pocs dies després de treure a informació pública un estudi sobre un nou pont sobre el Ter que serviria de variant a Torroella de Montgrí (Baix Ter).

El Govern ha engegat els processos administratius per tirar endavant la reforma del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges. De moment, ja s'ha iniciat la licitació amb un import de 4,1 milions d'euros. El projecte consistirà en la reforma integral de l'estructura. Per això, el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu reforçar els fonaments, reposar els recolzaments, millorar les juntes, els desguassos i els sistemes de contenció i rehabilitar el ferm.

A més, s'eixamplarà la vorera del costat est fins a arribar als 1,5 metres d'amplada per tal de millorar el pas de vianants i ciclistes. Aquesta ampliació es farà a través d'una estructura metàl·lica en voladís. Després del pont, també es farà una berma d'1,8 metres d'amplada que anirà entre la Mota i el camí de Mas Badia. Amb això es donarà continuïtat a la via ciclista i de vianants, per afavorir-ne el pas.

El pont que es rehabilitarà va ser construït durant els anys 40 i compta amb una longitud de 420 metres. Les obres començaran previsiblement a finals d'aquest any i s'allargaran sis mesos. La rehabilitació del pont de Verges s'emmarca dins del conjunt d'inversions que farà el Departament a les carreteres del Baix Ter. De fet, aquesta licitació es produeix una setmana després de l'anunci del Departament de projectar un nou pont sobre el riu Ter a entre Ullà i Serra de Daró (Baix Empordà) que serviria de variant de Torroella de Montgrí.