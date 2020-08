Palafrugell finalitza les obres del talús de la cala del Golfet i reobre l'accés als usuaris

L'Ajuntament de Palafrugell ha anunciat la finalització de les obres per assegurar el talús situat a la part rocosa de la cala del Golfet i n'ha reobert l'accés als banyistes. El temporal Gloria del mes de gener va provocar despreniments de roques de grans dimensions i va perforar la malla protectora que evitava esllavissades, de manera que l'Ajuntament va tallar l'accés a la cala en considerar que no es podia garantir la seguretat dels usuaris. Des del consistori destaquen que les obres de reparació, que es van iniciar el 17 de juliol, «s'han allargat just un mes».

El govern municipal ha precisat que, un cop finalitzada l'obra al talús, queda pendent millorar l'accés a la platja, que es farà al mes de setembre. D'aquesta manera, els banyistes ja poden tornar a gaudir de la cala, i per aquest motiu l'Ajuntament insisteix que «han de ser conscients d'adaptar-se a les mesures contra la covid-19». Des de l'administració han apuntat que la platja del Golfet també s'incorporarà a l'aplicació «Palafrugell al mòbil» per tal d'informar de la seva capacitat i si hi ha accés per a tots aquells usuaris que s'hi vulguin acostar o si s'ha superat l'aforament.

D'altra banda, un cop retirades les roques que impedien l'accés a la cala, així com les senyalitzacions que alertaven del risc de despreniments i prohibien el pas als banyistes, el consistori ha col·locat un cartell informatiu a l'entrada del camí que recorda als usuaris que hi vulguin accedir les normes de seguretat que han de seguir per mantenir el distanciament social a causa de la covid-19. A més, l'espai compta amb un servei de vigilància que treballa de 10 a 18 hores i vetlla perquè no se sobrepassi l'aforament i es compleixi la normativa.

Disputa de competències

Els treballs han tingut un cost de 40.000 euros. El cost l'ha assumit l'Ajuntament de Palafrugell, que ha criticat que «malgrat ser zona martimoterrestre el Departament de Costes del Ministeri no les va dur a terme». Les obres s'han executat en dues fases: la primera fase va consistir a inspeccionar i retirar la malla que va quedar malmesa pels despreniments així com la retirada de les roques més inestables. En la segona fase es va substituir la malla malmesa per una de nova que protegeix la cala de nous despreniments de roques.

Sancions per incivisme

D'ençà que el temporal Gloria va provocar despreniments en el talús, l'Ajuntament va tancar l'accés als banyistes. Tot i això, durant els primers mesos d'estiu són molts els que es van passar per la torera les senyalitzacions i van accedir a la cala. Fa una setmana, el consistori va explicar que s'havien posat fins a cinquanta sancions en un sol cap de setmana a banyistes que se saltaven les prohibicions i accedien per les roques fins a la cala.