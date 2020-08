Eviten la celebració d'una «party boat» a Palafrugell

Una actuació preventiva de la Guàrdia Civil, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Palafrugell, ha evitat aquest cap de setmana a la Costa Brava una nova convocatòria de concentracions conegudes com a party boats en diverses cales del litoral gironí.



Aquest tipus d'esdeveniments van saltar a la llum pública l'estiu passat arran d'una concentració convocada a través de les xarxes socials a les àrees de la Cala Massoni i la Banyera de la Russa, al municipi de Palafrugell, que van suposar un delicte mediambiental en una àrea protegida. Consisteixen en un aplec embarcacions uns metres dins el mar durant el qual les persones que hi participen consumeixen i comparteixen begudes alcohòliques.





@ajpalafrugell Aquesta gent té permís per fer aquesta festa a Cala Masoni? Hem trucat a @mossos, però no ha vingut ningú. #caproig #espainaturalprotegit pic.twitter.com/RkZVeVoL4z — Mariona (@MarionaRoca1) July 13, 2019

Arran d'un rastreig de la Policia Municipal de Palafrugell a les xarxes amb el qual es van identificar les convocatòries i les persones que podien ser responsables d'una crida per concentrar un alt número d'embarcacions en diverses cales del municipi, la Guàrdia Civil es va fer present a les zones conegudes com el Golfet i Aiguablava per provocar uni garantir la seguretat davant els riscos encara latents de la crisi sanitària causada pel Covid-19 A més de les actuacions d'aquest cap de setmana a causa de la possible convocatòria d'aquestes concentracions, durant els mesos d'estiu la Guardia Civil de la Comandància de Girona ha efectuat 203 intervencions en matèria mercant a la costa gironina; 96 relacionades amb la legislació mediambiental; ha participat en 54 actuacions d'auxili i en 2 operatius especials d'incendi a Sant Feliu de Guíxols i Palamós.