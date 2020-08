Salven la vida d'un banyista a punt d'ofegar-se a Sant Feliu

Un home de mitjana edat ahir al matí va estar a punt d'ofegar-se a Sant Feliu de Guíxols. L'home es va marejar pels volts de les onze del matí, quan era a l'aigua de la platja del centre de la localitat. Els socorristes el van rescatar en veure'l amb problemes. El van traslladar fins a l'aigua i el van atendre. Seguidament van alertar la resta d'efectius d'emergències (Mossos, Policia Local, SEM). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per la seva banda, es va desplaçar fins al lloc amb una ambulància i l'helicòpter. Els sanitaris el van atendre i l'home es va poder estabilitzar i l'ofegament no va anar a més.

Van traslladar l'home finalment amb ambulància a l'hospital Josep Trueta, ja que el seu estat va ser de poca gravetat. L'helicòpter, per tant, no va haver d'evacuar-lo i fonts sanitàries asseguren que la seva vida no perilla.

Durant aquest estiu han mort a les platges de la Costa Brava fins a 10 persones. La mort més recent va tenir lloc precisament al Baix Empordà. En aquest cas, un jove de 16 anys d'Olot va morir per causes que investiga la Guàrdia Civil quan estava practicant snorkel a la platja Gran de Platja d'Aro.