Suspeses les festes majors de Monells i Sant Sadurní

L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ha anunciat la cancel·lació de les festes majors de Monells i Sant Sadurní de l'Heura. La corporació apunta que la situació derivada de la covid-19 i les corresponents mesures preventives per evitar el risc de contagi «impossibiliten» la celebració d'aquestes dues festes majors i «s'ha determinat suspendre les celebracions d'enguany». «Atesa la necessitat d'haver d'adoptar mesures extremes, per responsabilitat i per tal de garantir la salut de veïns i veïnes, hem decidit no tirar endavant els actes de la Festa Major», va explicar la Junta de la Societat Recreativa la Concòrdia de Sant Sadurní de l'Heura. L'entitat organitzadora no descarta la possibilitat d'organitzar d'altres esdeveniments més endavant si la situació ho permet. Els mateixos motius són els que han comportat la suspensió de la Festa Major de Monells. «Pels motius que són coneguts per tothom no se celebrarà la Festa Major de Monells», va explicar la Comissió de Festes de Monells.