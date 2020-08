Territori licita les obres de rehabilitació del pont de Verges per 4 milions d'euros

El pont del Ter al pas per Verges, inundat, el gener passat.

El pont del Ter al pas per Verges, inundat, el gener passat. ddg/arxiu

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha anunciat la licitació de les obres de rehabilitació i millora del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges. L'import previst del projecte és de 4.148.578,35 euros i es preveu rehabilitar tota l'estructura i també facilitar el pas de vianants i ciclistes eixamplant els seus espais de circulació. Segons Territori, els treballs haurien de començar a finals d'aquest 2020 i tindran una durada de 6 mesos. La licitació d'aquestes obres es produeix pocs dies després de treure a informació pública un estudi sobre un nou pont sobre el Ter que serviria de variant a Torroella de Montgrí.

El portal de Contractació Pública especifica que el projecte consistirà en la reforma de l'estructura i preveu reforçar els fonaments, reposar els recolzaments, millorar les juntes, els desguassos i els sistemes de contenció i rehabilitar el ferm. També s'eixamplarà la vorera del costat est fins a arribar als 1,5 metres d'amplada per tal de millorar el pas de vianants i ciclistes. Aquesta ampliació es farà a través d'una estructura metàl·lica en voladís. Després del pont, també es farà una berma d'1,8 metres d'amplada que anirà entre la Mota i el camí de Mas Badia. Amb això es donarà continuïtat a la via ciclista i de vianants, per afavorir-ne el pas.

El pont que es rehabilitarà va ser construït durant els anys 40 i compta amb una longitud de 420 metres. Les obres començaran previsiblement a finals d'aquest any i s'allargaran sis mesos. La Generalitat va destacar ahir en un comunicat que la rehabilitació del pont de Verges s'emmarca dins del conjunt d'inversions que farà el Departament a les carreteres del Baix Ter.

La licitació es divideix en dos lots: el primer fa referència a l'obra civil i és el de més gruix econòmic (3.575.057,25 euros), i el segon fa referència a la senyalització, l'abalisament i les defenses (573.521,09) i té una durada prevista d'un mes. El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de setembre a les 13 hores i l'obertura de pliques es realitzarà el 3 de novembre a les 10 hores a través d'una reunió telemàtica.

En la darrera reunió que l'Ajuntament va fer amb representants de la conselleria, es va anunciar que també es milloraria la seguretat a la carretera C-252 al seu pas pel poble de Verges amb la col·locació de semàfors i passos per a vianants i la renovació de la senyalització. Unes obres que, de moment no s'han concretat però són una demanda municipal per pacificar la mobilitat en una de les artèries viàries de la població.



El pas del «Gloria»

El pas del temporal Glòria va causar estralls en diversos punts del territori i el pont del Ter de Verges no en va ser una excepció. La infraestructura va quedar totalment inundada i es va haver de tallar la circulació.