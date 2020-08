Detinguts per fugir amb una moto robada, sense permís i amb droga a sobre a Calonge

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni ha detingut dos joves, un d'ells menor d'edat, per fugir amb una moto robada i sense el permís corresponent. A més, els agents van trobar que duien a sobre diverses bosses de cocaïna, marihuana, barres d'haixix i un feix de bitllets fraccionats. Els fets van passar la matinada de dimecres, quan els agents pretenien interceptar-los al veure que circulaven amb la motocicleta que constava com a robada. Lluny d'aturar-se, el conductor, de 18 anys va accelerar i va intentar esquivar els agents. Durant la fugida va cometre diverses infraccions viàries com circular en sentit contrari.

Finalment, els policies van poder retenir els dos joves i en la inspecció posterior, els van trobar diverses bosses amb una substància similar a la cocaïna, barres d'haixix i marihuana. També els van requisar un feix de bitllets fraccionats. Tots dos van quedar detinguts i custodiats pels Mossos d'Esquadra a l'espera de passar a disposició del jutge. Per tot plegat s'ha denunciat al major d'edat per delictes contra el patrimoni, salut pública i seguretat viària. Al menor només pel robatori de la moto.