La policia frustra la convocatòria d'una «festa de barques» en cales de Palafrugell

Un operatiu de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Policia Local ha aturat la convocatòria d'una festa multitudinària amb embarcacions a les cales de Palafrugell. Segons va explicar l'Ajuntament, una actuació preventiva iniciada pel rastreig de convocatòries de festes conegudes com a boat party –festes de vaixells en anglès– a les xarxes socials ha evitat una celebració multitudinària que s'anava a produir el passat cap de setmana.

Les boat party, com el nom indica, consisteixen en una trobada d'embarcacions que fondegen de costat a pocs metres de la costa i durant les quals les persones que hi participen consumeixen i comparteixen begudes alcohòliques. Aquestes celebracions van causar rebombori fa un any, quan es va conèixer la celebració d'una festa massiva a la zona de cala Massoni i la Banyera de la Russa, dos enclavaments privilegiats del litoral de Palafrugell. Aquesta festa va suposar un delicte mediambiental en una àrea protegida.

Aquesta vegada, el rastreig de la policia de Palafrugell a les xarxes va permetre identificar les convocatòries i les persones que podien ser responsables d'una crida per concentrar un alt número d'embarcacions. Segons l'Ajuntament, la Guàrdia Civil es va fer present a les zones del Golfet i Aiguablava per provocar un efecte dissuasiu i evitar festes multitudinàries davant el risc que aquestes suposen per l'actual pandèmia de la covid-19. Fonts de la corporació van detallar que «de moment» han evitat les celebracions d'aquesta mena i apunten que quan identifiquen gent del poble a través de les xarxes socials «se'ls dissuadeix perquè no facin aquestes convocatòries». Les mateixes fonts destaquen que fa uns dies es va dissuadir un grup de joves que hauria agrupat dues embarcacions per «posar música forta i beure alcohol».

L'entitat Salvem el Golfet ja va denunciar l'any passat que les festes d'aquestes característiques malmeten el fons marí i va alertar que aquestes cales formen part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Cap Roig. Els ecologistes també van demanar que es reforcés la vigilància, que es col·loquessin boies per impedir l'agrupació d'embarcacions i que es prohibís el fondeig en aquestes localitzacions.



Convocatòria a Instagram

En el perfil d'Instagram de l'usuari @abarlofarra –que es descriu com «un grup d'amics sense ànim de lucre» que «estima el mar i la festa»– es va convocar una festa de vaixells per al dia 15 d'agost que posteriorment van anul·lar.

El perfil, que compta amb gairebé 500 seguidors, publicava un comunicat fa sis dies, on es fa al·lusió a una festa d'aquestes característiques celebrada l'any passat: «Estàvem molt emocionats i contents de repetir la bogeria de l'any passat». Davant la cancel·lació de l'esdeveniment, afegien que «us prometem que l'any que ve tornarem amb més ganes que mai».

De fet, la secció d'històries destacades d'aquest usuari, que té el perfil obert, compta amb reculls d'imatges d'una boat party celebrada l'any passat. En aquestes imatges i vídeos es veu una vintena d'embarcacions fondejades a escassa distància de la sorra, amb multitud de joves bevent i motos aquàtiques circulant entre les embarcacions i els banyistes



Més de 200 intervencions

Durant els mesos d'estiu la Guàrdia Civil de la Comandància de Girona ha efectuat 203 intervencions en matèria mercant a la costa gironina, la gran majoria (96) relacionades amb la legislació mediambiental. També ha participat en 54 actuacions d'auxili.