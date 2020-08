Denuncien la «deixadesa» de la urbanització ganxona del Vilar d'Aro

Protesten per la manca d'actuació del servei de recollida d'escombraries i la insalubritat d'alguns punts de la urbanització. ?Els serveis de la urbanització estan recepcionats per l'Ajuntament des de fa anys, però els veïns manifesten que, tot i les reiterades protestes, no s'han atès les seves queixes.

Els veïns de la urbanització del Vilar d'Aro, ubicada entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, denuncien la «deixadesa» de la urbanització per part de la corporació ganxona. «L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols fa anys que té recepcionats els serveis però no es fan càrrec de res», critica Jordi Riera. Segons aquest veí, hi ha una manca d'actuacions per part de l'Ajuntament que genera punts de brutícia: «Els contenidors no els recullen mai i semblen un abocador. Hi ha una sensació d'abandonament de la urbanització». Riera afegeix que «hi ha una part boscosa i amb matolls que sempre ens fa patir, i ara a l'estiu encara més, perquè amb tanta brutícia acumulada no volem que hi pugui haver risc d'incendi».

El veí puntualitza que «truquem cada mes a l'Ajuntament però ens van donant llargues i no ens fan cas. Sembla que no volen fer ni la més mínima inversió», explica. Riera es mostra indignat perquè moltes de les cases que hi ha són segones residències i, en alguns casos, s'han viscut episodis de robatoris i d'ocupacions que els generen «sensació d'inseguretat»: «La majoria de propietaris són de l'estranger i, tot i que aquest any estem més tranquils, temps enrere hi havia hagut molts robatoris. També hi ha finques ocupades i alguns cops veiem matalassos per terra, gent dormint...». «Tot plegat genera una certa imatge de decadència i ens perjudica a tots, perquè fa perdre valor a les cases de la zona», conclou Riera.

Un altre veí de la urbanització, Joaquim Gelabertó, s'afegeix a les queixes de Riera i insisteix que un dels principals problemes és que a l'entrada de la urbanització, a la zona coneguda com Mas Toi, hi ha una obra abandonada: «El servei d'escombraries no actua prou sovint. Si a això li sumes que hi ha gats, que fa calor, que a l'estiu som més... Doncs no és gens salubre tot plegat. A l'entrada, a Mas Toi, hi ha de tot... És un 'camp d'Agramante' perquè hi ha uns edificis a mig construir on es genera molta brutícia, deixadesa, hi ha gent que hi va a dormir... En resum, hi ha un incivisme total que genera sensació d'abandó perquè està a 500 metres d'on som nosaltres», explica.



Sense declaracions

Interpel·lats sobre aquests fets, des de l'Ajuntament han refusat fer declaracions al respecte o respondre a cap pregunta.