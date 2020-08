La policia de Calonge deté dos joves per fugir amb una moto robada

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni ha detingut dos joves, un d'ells menor d'edat, per fugir amb una moto robada i sense el permís corresponent. A més, els agents van trobar que duien a sobre diverses bosses de cocaïna, marihuana, barres d'haixix i un feix de bitllets fraccionats.

Els fets van passar la matinada de dimecres, quan els agents pretenien interceptar-los en veure que circulaven amb la motocicleta que constava com a robada. Lluny d'aturar-se, el conductor, de 18 anys, va accelerar i va intentar esquivar els agents. Durant la fugida va cometre diverses infraccions viàries, com circular en sentit contrari. Els policies van poder retenir els dos joves i, en la inspecció posterior, els van trobar diverses bosses amb una substància similar a la cocaïna, barres d'haixix i marihuana. També els van requisar un feix de bitllets. Tots dos van quedar detinguts i custodiats pels Mossos a l'espera de passar a disposició del jutge. S'ha denunciat el major d'edat per delictes contra el patrimoni, salut pública i seguretat viària. Al menor, només pel robatori de la moto.