Tots per la Bisbal denuncia que vuit de les deu màquines de zona blava no funcionen

Tots per la Bisbal denuncia que vuit de les deu màquines de zona blava que hi ha a la capital del Baix Empordà no funcionen. Per això, reclamen que l'ajuntament suspengui el servei fins que hi hagi una solució. El portaveu de Junts per la Bisbal, Xavier Dilmé, recorda que suposa un problema per als usuaris ja que els obliga a donar voltes buscant-ne una que no estigui aturada. De fet, Dilmé es queixa que no hi ha cap explicació als aparells explicant que no es multarà en cas que no n'hi hagi cap que funcioni a la zona. Per tot plegat, Junts per la Bisbal exigeix que se suspengui el servei fins que es trobi una solució i anuncia que presentaran una moció reclamant a l'equip de govern que compri aparells nous.

Dilmé recorda que l'objectiu de la zona blava no ha de ser recaptatori sinó que ha de servir per afavorir la rotació de vehicles en les zones comercials de la Bisbal. Per això reclama que es posin màquines noves perquè considera que es tracta d'un servei "impossible de privatitzar", i és que les de la capital del Baix Empordà són unes de les tarifes més econòmiques. Des de Junts per la Bisbal també aposten perquè des de les màquines de zona blava es pugui treure tiquet de zona vermella – que són gratuïts per un espai molt curt de temps -.

Finalment, Dilmé també demana que es renovin les etiquetes de zona verda per a veïns que viuen en una zona concreta.