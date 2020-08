Un agent cívic controlarà l'aforament de la cala del Golfet, a Palafrugell. Així ho va avançar ahir l'emissora municipal. A principis de setmana l'espai es va obrir altre cop al públic després de la finalització de les obres per canviar la malla que protegia de la caiguda de roques i consolidar el talús del penya-segat. No obstant això, des del passat 24 de juny moltes persones s'han saltat la prohibició d'accedir-hi abans que finalitzessin les obres i l'espai fos accessible de manera segura. Per això, i per evitar una massificació en aquest punt, un agent cívic controlarà l'aforament de la platja del Golfet.

A més, des d'aquest divendres ja es pot trobar també a l'aplicació de Palafrugell al Mòbil l'ocupació d'aquest punt. Així, el Golfet s'incorpora a les vuit platges restants de les quals des del passat 22 de juny es pot consultar l'aforament. Seguint les limitacions per prevenir casos de covid-19, la cala del Golfet té capacitat per a 188 persones. En aquest sentit, es converteix en la tercera platja de Calella de Palafrugell amb més capacitat, només per darrere de la del Canadell (639) i Port Pelegrí (243).



Aforament complet

En el primer dia de l'agent cívic al Golfet, l'aforament es va completar fins al punt que es va haver de tancar l'accés dels banyistes a la platja.