Cauen quasi a la meitat els delictes contra el patrimoni a Castell-Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha fet balanç d'una primera quinzena d'agost atípica, en la qual ha realitzat prop d'un miler de serveis (925). Destaca una baixada dels delictes contra el patrimoni (robatoris a domicilis, furts, robatoris amb violència i intimidació, estafes, entre d'altres) de prop de la meitat. Concretament s'ha passat de 87 casos de l'any passat, als 50 d'enguany.

A banda d'aquests serveis, la Policia Local ha realitzat altres tipologies d'actuacions, enguany algunes marcades per la crisi del coronavirus. Per exemple, els agents han aixecat 151 actes administratives per no fer ús de la mascareta d'acord amb la normativa de prevenció del covid-19, consum i tinença d'estupefaents a la via pública, faltes de respecte als agents, infraccions horàries dels establiments, entre d'altres.



41 denúncies per «botellons»

Destaquen també les 80 denúncies per Ordenances Municipals per conductes incíviques, tals com pertorbar el descans dels veïns, practicar botellons, fer necessitats fisiològiques a la via pública, fer grafitis, venda ambulant, etc. Quant als botellons, cal destacar, segons fonts policials, que si bé suposen 41 de les denúncies, aquest nombre no és elevat amb comparació al que hi havia l'any passat per aquestes dates. Aquestes subratllen que aquesta pràctica que fan alguns joves a la platja s'ha incrementat a partir del 7 d'agost però que l'any passat en aquests moments ja havien aixecat unes 300 actes per aquesta conducta. Pel que fa al trànsit, el cos policial municipal ha denunciat 161 conductors. Aquí hi entren des de denúncies per alcoholèmies administratives, conduir sota l'efecte de substàncies estupefaents i altres diligències penals. En aquest mateix àmbit, han denunciat 21 conductors per defectes tècnics del vehicle d'acord amb el Reglament General de Vehicles, infraccions del Reglament General de Circulació i per la Llei d'Assegurances.

Des de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania també han tramitat 75 atestats judicials. D'aquests atestats en destaquen tres per alcoholèmies penals, cinc per conducció sense permís de conduir i sis detencions. Durant aquestes quinze dies, 16 persones també són investigades per fets delictius.