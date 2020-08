Tots per la Bisbal denuncia que només funcionen dues màquines de la zona blava

El grup municipal de Tots per la Bisbal (TxLB) denuncia que només funcionen dues de les deu màquines de la zona blava. Per això, reclamen que l'Ajuntament suspengui el servei fins que hi hagi una solució. El portaveu de Junts per la Bisbal, Xavier Dilmé, recorda que suposa un problema per als usuaris, ja que els obliga a donar voltes buscant-ne una que no estigui aturada. De fet, Dilmé es queixa que no hi ha cap explicació als aparells i comenta que no es multarà en cas que no n'hi hagi cap que funcioni a la zona. Per tot plegat, Junts per la Bisbal exigeix que se suspengui el servei fins que es trobi una solució i anuncia que presentaran una moció reclamant a l'equip de govern que compri aparells nous.

El regidor considera que, vist l'abast del problema, «simplement s'ha de suspendre temporalment el servei a tota la ciutat mentre se solucionen els problemes», que el govern municipal atribueix en part a sabotatges. «Lamentem aquest fet i ja vam expressar el nostre suport al govern, però des del mes de juny hi havia temps de prendre mesures concretes, que també vam proposar i que no s'han fet». Dilmé considera que «ja podem anar fent vídeos de promoció per al comerç local si la gent quan arriba es troba amb aquest desgavell».

Per tot plegat, TxLB creu que és el moment de posar al dia tot l'estacionament limitat del centre de la ciutat (zones blaves, verdes i vermelles) i amb aquest objectiu presentarà una moció en el proper ple per fer-ho realitat amb «una moció oberta a aportacions i feta en positiu», explica Dilmé.



La resposta de l'Ajuntament

L'alcalde, Enric Marquès, apunta que «estan sabotejant les màquines des de fa dos mesos i és una situació que es va reproduint d'ençà que es va acabar el confinament». El batlle explica que «cada cop que es detecta una màquina espatllada, s'arregla, però al cap de poc temps tornem a estar allà mateix perquè hi tornen» i insta els usuaris a pagar l'estacionament a través de l'aplicació mòbil. D'altra banda, Marquès insisteix que «no es denunciarà els usuaris que no puguin pagar o bé perquè són de fora o perquè no tenen l'aplicació».