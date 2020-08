Formació contra els contagis entre els temporers del Baix Empordà

Una trentena de treballadors de la fruita del Baix Empordà han rebut formació per part del Departament de Salut i del Consell Comarcal en dues sessions. L'objectiu de les dues trobades que s'han fet a Torroella de Montgrí és evitar contagis a la feina. Per això, una de les claus ha estat resoldre dubtes que tenien tant temporers com els seus responsables. Des de les administracions es pretén posar especial èmfasi en la importància de complir de manera escrupolosa els protocols definits per evitar que hi pugui haver cap brot. Així, s'han repassat qüestions com les mesures de prevenció individuals, els hàbits de sortida del lloc de treball i els circuits establerts, la higiene diària tant a la feina com al domicili o allotjament.

Cal destacar que, de moment, al Baix Empordà no s'ha detectat cap brot entre els temporers, però des del Consell Comarcal consideren que formacions d'aquest tipus ajuden a tenir clars els conceptes per poder actuar amb celeritat en cas que es produeixi algun cas positiu.

Aquestes sessions formen part d'un pla d'acció territorial per l'atenció sanitària dels temporers que ha elaborat el Departament de Salut en col·laboració amb diferents serveis territorials de la Generalitat, ajuntaments de la zona, entitats de beneficència i el Consell Comarcal.