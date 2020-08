L'oposició de Platja d'Aro qüestiona el preu dels quads de la policia

El grup de l'oposició SOM Castell-Platja d'Aro-s'Agaró qüestiona el preu del lloguer dels quads que l'Ajuntament ha adquirit per al cos de Policia de cara als mesos d'estiu. La formació, que no posa en dubte la necessitat d'aquest material per reforçar i agilitzar la vigilància dels agents, critica el cost que suposa el lloguer per a les arques públiques.

Des de l'ens, detallen que el preu de lloguer de dos quads durant dos mesos ha suposat 11.400 euros per a l'Ajuntament. En un comunicat emès a les xarxes socials apunten: «Ens va sorprendre el valor d'aquest lloguer: 11.400 euros per a dos mesos de lloguer quan el seu valor de mercat és de 5.495».

La formació no qüestiona la legalitat de l'acord però insisteix que «creiem que l'Ajuntament, i més en aquests temps, hauria de vigilar amb les despeses» i afegeixen que «és estrany que l'empresa que lloga els vehicles estigui registrada de fa pocs mesos i que tingui al seu web que té 32 anys d'experiència ininterrompuda», posen en dubte des de la formació a la vegada que demanen «més transparència».