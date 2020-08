Un lladre multireincident es fa passar per un turista per evitar la detenció

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un lladre que es va fer passar per un turista quan el van aturar. La seva estratègia no li va sortir bé, ja que el cos de seguretat el va arrestar per ser el presumpte autor d'un robatori amb força en un domicili. A més, els policies durant la seva identificació malgrat els intents per ocultar-ho també van descobrir qui era: un lladre reincident i especialitzat en robatoris contra el patrimoni.

Els fets van passar dijous al voltants de la mitjanit a la zona nord del municipi costaner. El lladre va escalar la tanca del domicili, que fa uns dos metres d'altura i va entrar a l'edifici. Va buscar una finestra oberta, va accedir-hi però es va trobar amb els inquilins. El van sorprendre a la primera planta de l'habitatge adossat.

Els afectats van alertar la Policia Local i amb la descripció que els van proporcionar les víctimes, el van trobar i el van aturar a prop del domicili assaltat. En ser aturat, el jove va intentar enganyar-los. Els va dir que era un turista estranger, que s'havia perdut amb el GPS i que per això estava aquella hora per aquesta zona. Els policies, però, davant les explicacions inconnexes que donava el jove i en veure que corresponia amb la descripció facilitada pel veí que el va sorprendre, el van arrestar.

En identificar-lo van arribar les sorpreses. D'entrada, el jove va entregar als policies un document d'identitat que clarament era fals. Els agents van comprovar-ho i van confirmar les seves sospites. Finalment, el van poder identificar amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra i es va poder comprovar que es tractava d'un jove amb una vintena de detencions prèvies sobretot per delictes contra el patrimoni. Concretament, es tracta d'un reincident amb antecedents per robatoris amb violència, robatoris a domicili, entre d'altres. El seu àmbit d'actuació se centrava fins ara a Barcelona i aquest és el primer cop que se l'enxampa a Platja d'Aro. Es tracta d'un jove de 23 anys i de nacionalitat marroquina, a qui els agents l'acusen de ser el presumpte autor d'un robatori amb força en un domicili.



Dos robatoris del mateix estil

La Policia Local sospita que podria estar darrere de dos altres casos de robatori a interior de domicili similars, que ha tingut lloc també en els últims dies a Platja d'Aro, però en una altra zona. El lladre hauria utilitzat el mateix modus operandi: entrar per una finestra ja oberta i en aquest cas, va consumar els robatoris. Deixar finestres i portes obertes és una dinàmica que moltes famílies fan a l'estiu. Una pràctica que la policia demana que s'eviti per evitar ensurts i possibles robatoris.