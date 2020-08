Detenen una dona traient diners amb targetes robades

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut una dona de nacionalitat romanesa com a presumpta autora d'un delicte d'estafa mitjançant la utilització il·lícita de targetes bancàries. Es dona el cas que fins ara no tenia antecedents policials. L'arrestada va robar la cartera a la víctima i en va utilitzar les targetes bancàries. Concretament, per retirar diners en diferents caixers de la localitat per un import total de gairebé 2.000 euros.

Els fets es van produir aquest diumenge al migdia, una dona va avisar una patrulla de la Policia Local perquè li acabaven de sostreure el seu moneder -li hauria vist el número PIN quan pagava. La víctima va veure l'autora del furt i va facilitar la descripció a la policia. Mentre els agents parlaven amb aquesta, va rebre al seu mòbil un missatge de l'entitat bancària que l'alertava que s'acabava de fer una retirada per valor de 1.000 euros en un caixer de Platja d'Aro. Minuts més tard, la víctima va rebre altres avisos amb diferents imports en altres caixers. La Policia Local va muntar un dispositiu per diferents caixers i es va poder arrestar la dona in fraganti quan operava en un altre caixer. En l'escorcoll li van trobar els diners i set targetes bancàries a nom de la víctima.