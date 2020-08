L'oposició de Sant Feliu critica el cost de la reforma d'un espigó

El grup de l'oposició MES-UPM ha emès un comunicat on titlla de «cataclisme paisatgístic» la reforma que l'equip de govern –format per la majoria absoluta de Tots per Sant Feliu– vol fer a l'espigó de Garbí, que va quedar malmès després del temporal Gloria del mes de gener.

Des de la formació consideren que la reforma inicial de l'espigó ja era una obra que «es va subordinar principalment a les necessitats electorals i al desig compulsiu de l'alcalde per la foto i el vídeo». La formació va més enllà i apunta que «s'haurien de demanar responsabilitats en nom de la ciutat als que van fer l'obra» en considerar que la infraestructura era una nova construcció que hauria d'haver resistit: «Des de l'Ajuntament l'havien donat per acabada. Està clar, però, que molt ben acabada no ho estava quan no va aguantar el primer temporal que va haver d'afrontar», apunten.

La formació insisteix que la proposta de reforç per reparar l'actual infraestructura «duplica el cost de l'espigó originari, ja que de 200.000 es passa a 400.000 euros» i afegeixen que «els blocs que s'instal·laran al voltant de l'espigó triplicaran la superfície de passeig transitable del propi espigó». La formació subratlla que «el projecte –igual que ha passat al port– preveu la col·locació d'una immensa corrua de blocs al voltant de l'estructura a reforçar. Totes dues obres representen un verdader cataclisme al paisatge que fins ara podíem gaudir des de la badia de la nostra ciutat».



Un espigó polèmic

La reforma inicial de l'espigó de Garbí, de l'any 2018 i que va costar 190.000 euros, ja va causar polèmica en el seu moment. Aleshores va comptar amb l'oposició de la plataforma ganxona Alerta Sant Feliu que denunciava que la reforma de pavimentació amb la construcció del passeig de 70 metres de longitud i una amplada de quatre metres era una obra «desmesurada» per a l'espigó.