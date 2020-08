Palamós reformarà el camí de ronda que unirà el nucli urbà amb la platja de Castell

Un dels penya-segats que hi ha a la zona del Cap Gros on pròximament s'hi habilitarà un mirador

Un dels penya-segats que hi ha a la zona del Cap Gros on pròximament s'hi habilitarà un mirador · ACN

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) arrencarà a partir del mes de setembre les obres d'arranjament del camí de ronda que unirà el nucli urbà amb el paratge natural de Castell. Es tracta d'un tram de 3,5 km que tindrà un cost de gairebé 2 milions d'euros. Una de les parts més importants del projecte és les passeres penjants que es construiran en els penya-segats a la zona del Morro del Vedell. Es tracta d'estructures de fusta que estaran ancorades a la roca. L'alcalde del municipi, Lluís Puig, ha destacat que pel consistori ha estat "una obsessió que el projecte s'integri al màxim" en el paisatge. Per contra, la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori creu que les obres transformaran el paisatge en un "parc temàtic" i demanen una reforma més sostenible.

El nucli urbà de Palamós (Baix Empordà) estarà unit al paratge natural de Castell per un camí de ronda que es començarà a construir a partir de la segona quinzena de setembre. El projecte comptarà amb 3,5 km d'allargada i 430 metres seran de nova formació. Es tracta d'un nou tram que passarà pels penya-segats de la zona del Morro del Vedell, on s'hi construiran unes passarel·les flotants de fusta que aniran ancorades a les roques.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha defensat que el fet d'unir el municipi amb el camí de ronda permetrà "reduir l'ús dels vehicles" a l'hora d'accedir a determinades cales, ja que la gent hi podrà anar des del poble mateix a peu. Aquestes passarel·les estan pensades perquè pugui accedir-hi gent gran i famílies amb cotxets.

A partir de la cala dels Pots, el camí passarà entre la carretera i el penya-segat i estarà separat per evitar accidents de qualsevol tipus. En totes les zones on el camí voregi el penya-segat hi haurà tanques de fusta per garantir la seguretat.

Al llarg del recorregut, el camí s'anirà adaptant a les situacions del terreny. En la major part del traçat, el projecte preveu instal·lar sauló compactat per tal de marcar un camí. L'alcalde ha apuntat que aquesta mesura vol evitar la "degradació" del terreny a causa de l'altra afluència de persones. Puig ha recordat que a la zona del Castell van fer una actuació similar i això ha permès que "els terrenys del voltant del camí es regenerin" i torni a haver-hi vegetació.

L'alcalde ha garantit que la reforma permetrà tenir al municipi una "infraestructura verda", ja que pel consistori ha estat "una obsessió que el projecte s'integri al màxim" en el paisatge. De fet, Lluís Puig ha assegurat que en tot moment s'ha buscat "un equilibri" entre la preservació del medi amb el foment d'una nova ruta per al turisme actiu, un potencial que l'alcalde veu "a l'alça".

La presentació del projecte ha comptat amb la presència del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha destacat la importància de construir aquesta infraestructura sota els paràmetres de "sostenibilitat". De fet, el vicepresident ha apuntat que és "el model a seguir" per a una reconversió turística de tot el país.

Les obres de rehabilitació i construcció de les noves passeres començaran a partir de la segona quinzena de setembre i es preveu que les obres durin uns sis mesos. El pressupost és 1'98 milions d'euros per als 3,5 km de traçat. Una part de la despesa prové d'un fons Feder (600.000 euros) i també hi ha una aportació de 350.000 euros de la Generalitat.

Un "parc temàtic" enlloc d'un camí de ronda

Per la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, el projecte de reforma del camí de ronda representa la construcció d'un "parc temàtic", segons la seva portaveu, Zeta Figa. L'entitat ha lamentat que el projecte no sigui "en cap sentit sostenible", ja que utilitza elements com ara l'acer, el ciment o el sauló per al traçat i són materials que no s'integren bé en el paisatge.

Membres de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori mostrant pancartes en contra del projecte de reforma del nou camí de ronda · ACN

Per altra banda, Figa ha apuntat que el sauló que serveixi per marcar el recorregut podria arribar a matar les arrels dels arbres que hi hagi al voltant. En cas que no sigui així, ha recordat que les arrels acabaran esquerdant el sauló i després caldrà fer més manteniment del camí.

Per això des de la plataforma han demanat al consistori que replantegi el projecte i faci tasques de "manteniment" a l'actual traçat. Zeta Figa creu que el camí de ronda està "degradat" per l'elevat volum de gent que hi va. "Surt a molts anuncis publicitaris i molta gent vol veure el paisatge", ha explicat. De tota manera, ha apostat per fer "obres de manteniment" com ara cobrir algun bot que hi hagi i reposar part de la terra que hi havia i que amb el pas de la gent ha anat marxant. De fet, consideren que el camí de ronda caldria mantenir-lo cada any, en comptes de construir grans infraestructures com les projectades.

Des de la plataforma també han lamentat l'elevat cost de les obres. Segons la portaveu, "cada quilòmetre val més de 400.000 euros", ja que es tracta d'un traçat de tan sols 3,5 km. Zeta Figa ha recordat que estem en plena crisi sanitària i aquesta despesa "no ens la podem permetre" per a unes obres que per la plataforma són "totalment innecessàries".