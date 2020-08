Begur reforma el poliesportiu municipal per 45.000 euros

L'Ajuntament de Begur ha anunciat l'adjudicació del contracte d'obres per a l'execució dels treballs de recondicionament de la coberta plana de la façana sud del pavelló a l'empresa Construccions i Reformes Alvadisa SL, per un valor de 45.043,58 euros. L'obra s'executarà d'acord amb la memòria redactada per l'arquitecte Josep Maria Aguiló Ratto, autor del projecte inicial.

El regidor d'Obres i Manteniment, Jordi Carreras, recorda que «l'edifici del pavelló data del 1985» i explica que l'espai «necessitava urgentment una posada a punt que garanteixi no només resoldre les deficiències i desperfectes existents com a conseqüència del pas del temps, sinó que també permeti actualitzar i adaptar les instal·lacions a la normativa actual i a les necessitats de totes les persones i entitats que en fan ús al llarg de l'any».