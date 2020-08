Familiars del geriàtric de Palafrugell denuncien que el patronat vol «mirar cap a un altre costat» aturant la comissió

L'Associació de Familiars de Residents i Usuaris (AFRU) del geriàtric Palafrugell Gent Gran denuncia que el patronat de la fundació ha aturat la comissió d'investigació "fins no se sap quan" amb "l'excusa de la no intromissió en la investigació que fa la fiscalia". Una comissió que, indiquen, "havia d'avaluar la gestió de la covid-19 dins la residència". Per això, acusen el patronat de voler "mirar cap a un altre costat" i també són molt crítics amb l'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) perquè sostenen que "no compleixen amb el mandat pel qual han estat escollits". L'AFRU apunta que fa set anys que assenyalen "mancances i disfuncions" i creuen que hi ha una "relació causa-efecte" amb l'elevat nombre de morts durant la pandèmia.

La fiscalia va obrir diligències d'investigació per la mort de 36 avis a Palafrugell Gent Gran durant la pandèmia arran d'un escrit de denúncia presentat per l'AFRU. La fiscalia vol saber si es va cometre alguna negligència a l'hora de tractar els usuaris afectats per covid-19 i si es van cometre possibles delictes d'imprudència amb resultat de mort.

En un comunicat, l'AFRU exposa que des de la seva constitució, el gener del 2013, sempre han tingut com a objectiu "representar de manera col·lectiva els familiars dels residents del geriàtric i els usuaris del centre de dia" de Palafrugell Gent Gran. Des d'aleshores, indiquen que han mantingut una actitud "de cooperació i crítica constructiva" assenyalant "una sèrie de mancances i disfuncions dins el geriàtric" sobre les quals "a dia d'avui" no n'han "rebut resposta". Una situació que, afegeixen, "decep molt ja que el patronat és l'òrgan de govern de la fundació".

Segons els familiars, el motiu pel qual van decidir portar el cas a la fiscalia és perquè veuen "molt clarament" que hi ha "una relació causa-efecte entre les mancances i disfuncions" denunciades "durant més de set anys" i "les conseqüències de la pandèmia al centre". I en aquest punt, exposen que hi ha hagut "un número d'infectats i defuncions molt gran, molt més que en altres residències" de les comarques gironines o que en altres recursos de la comarca.

Ara, l'AFRU denuncia que el patronat de la fundació Palafrugell Gent Gran ha aturat una comissió d'investigació sobre la gestió al centre durant el pic de la pandèmia. Els familiars consideren que és una "excusa" paralitzar-la al·legant "la no intromissió en la investigació que fa la fiscalia". "El patronat deixa aturada la comissió d'investigació fins no se sap quan", critiquen.

A més, asseguren que "és una vergonya" que els familiars "hagin hagut de presentar un escrit a la fiscalia veient-se totalment impotents i desemparats" i per no haver trobat "les accions que el moment requeria" a la direcció de Palafrugell Gent Gran, al patronat de la fundació i a l'Ajuntament de Palafrugell.

"Es fa avui més evident i palesa la manca de resposta i poca implicació política de l'Ajuntament de Palafrugell i els seus grups municipals, així com el patronat de la fundació", critiquen. I aquí és on també carreguen contra el consistori i acusa els polítics d'estar "més preocupats en tapar-se les vergonyes uns als altres".

"Després de veure quin està essent el comportament del patronat de la fundació Palafrugell Gent Gran, i dels representants públics de la ciutadania a l'Ajuntament de Palafrugell, volem fer pública aquesta denúncia", exposen els familiars que assenyalen que cal investigar a fons la gestió després d'haver vist "amb estupor, tristesa, gran decepció i impotència" com el geriàtric de Palafrugell "ha esdevingut una de les residències amb més defuncions per covid-19".