Palafrugell ajorna l'entrega de medalles d'honor per la COVID-19

L'Ajuntament de Palafrugell s'ha vist obligat a ajornar l'acte d'entrega simbòlica de la Medalla d'Honor de la Vila a tota la gent que al llarg dels darrers mesos ha estat en primera línia en la lluita contra la covid-19. La Corporació destaca que «les últimes restriccions marcades per la Generalitat de Catalunya i l'elevada taxa de risc de contagi a la majoria del territori» han provocat aquest ajornament de l'acte, que estava previst per al dia 4 de setembre a la tarda.



Un reconeixement

L'entrega de la Medalla d'Honor, que es farà més endavant en una data encara per concretar quan les condicions sanitàries siguin més adients, servirà de reconeixement simbòlic a diverses associacions, entitats, institucions i persones que han exercit el voluntariat i que han estat a primer línia lluitant des de diferents fronts amb l'objectiu d'estar al costat de la societat.

Les entitats, associacions i persones que rebran a títol simbòlic la màxima distinció protocol·lària del municipi com a reconeixement a la seva tasca i trajectòria en la lluita contra la covid-19 són: l'àrea de Benestar Social, Policia Local, Protecció Civil, Càritas, Creu Roja, el personal del Centre d'Atenció Primària, el personal de l'Asil, tot el personal del Patronat Palafrugell Gent Gran i tots els voluntaris/es que hi han participat d'alguna manera desinteressada. En el marc de l'acte públic que ha de servir per homenatjar totes aquestes entitats i persones, l'Ajuntament ha anunciat un homenatge en record a totes les víctimes. Per fer-ho s'instal·larà una placa al municipi que recordarà els noms dels desapareguts i que es destaparà aquell mateix dia.