Pals suspèn els actes de l'11 de setembre seguint «les recomanacions del Govern» per evitar contagis

L'Ajuntament de Pals ha decidit anul·lar els actes previstos per la diada de l'11 de setembre "seguint les recomanacions del Govern" per tal d'evitar contagis per coronavirus. En un comunicat, el consistori explica que també anul·la la Festa Major dels Masos de Pals prevista també per aquest setembre. La decisió s'ha pres perquè es tracta de dos actes que inclouen una concentració de persones i es vol evitar qualsevol possibilitat de contagi. L'escrit assenyala que durant l'estiu s'han celebrat diversos actes lúdics i culturals seguint les mesures de seguretat. Malgrat que la voluntat del consistori era la de mantenir-ho al setembre, l'evolució de la pandèmia ha fet canviar d'idea l'ajuntament que fa cas a les recomanacions del Govern.

L'escrit conclou donant les gràcies als veïns del municipi per la comprensió i els demana responsabilitat per tal de superar la pandèmia.