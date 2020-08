L'Ajuntament de Pals suspèn la Festa Major i els actes de la Diada de Catalunya

L'Ajuntament de Pals ha anunciat que cancel·la els actes de la Festa Major d'enguany. En un comunicat, la Corporació defensa que la celebració de la Festa Major dels Masos de Pals així com els actes de commemoració per la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, són «incompatibles» amb la garantia de les mesures de prevenció de la covid-19. D'altra banda, l'Ajuntament defensa que durant l'estiu «s'ha fet un gran esforç per intentar oferir, en la mesura del possible, un seguit d'activitats lúdiques i culturals aplicant amb el màxim rigor, les normes de seguretat exigides» i afegeixen que la voluntat del consistori era seguir aplicant aquesta mateixa premissa pels actes del mes de setembre però apunten que l'evolució de casos a Catalunya, amb molts repunts, «està evolucionant en una direcció que fan recomanable la decisió presa», en al·lusió a la suspensió de tots aquests actes.