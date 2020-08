El ple de Begur es nega a transferir els romanents de tresoreria a l'Estat

El darrer ple de l'Ajuntament de Begur, reunit dimarts en una sessió extraordinària, ha donat llum verda a la moció per la suficiència financera dels ens locals. El text s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de Sempre-JxCat, TxBE-TE, +BiE-UPMcat i Junts-ERC; i l'abstenció del PSC.

La moció manifesta el rebuig de l'Ajuntament de Begur a l'acord signat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern de l'Estat, el dia 4 d'agost «per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l'agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura», i insta el Govern de l'Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d'aquesta moció, tot garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000 milions d'euros.

Els grups de Begur emplacen el Govern de l'Estat espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi derivada de la pandèmia global de la covid-19.



El superàvit del 2019

D'altra banda, des de l'Ajuntament reclamen al Govern de l'Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l'any 2019 i dels romanents acumulats per destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada que es garanteixi l'accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d'aquesta forma, municipis de segones velocitats.