Protesta dels treballadors de la recollida d'escombraries de Sant Feliu per reclamar un nou conveni

Els treballadors de la recollida d'escombraries de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) han protestat davant de l'ajuntament per reclamar que tiri endavant el nou conveni col·lectiu, ja que l'actual caduca el proper 31 de desembre. Per això, exigeixen a l'Ajuntament i a l'empresa una mesa de negociació del nou conveni. Es tracta d'empleats de l'empresa CESPA que també recorden que el nou concurs s'hauria d'haver resolt ja aquest mes d'agost, ja que així va fer-ho saber el consistori. Segons assenyalen els treballadors, el nou concurs pot allargar-se durant un temps, fet que genera incertesa als empleats. Els concentrats també han volgut explicar que la protesta s'ha fet a finals d'agost per no perjudicar el sector de l'hostaleria local.