Reproven la gestió de Palafrugell Gent Gran

L'Associació de Familiars de Residents i Usuaris de Palafrugell Gent Gran (AFRU) va denunciar ahir la «manca de voluntat» per resoldre els «problemes» de què porten temps alertant al geriàtric gestionat per la Fundació Palafrugell Gent Gran, i que relacionen amb l'elevada mortalitat que van patir a la residència durant la covid-19.

El seu patronat, que n'és l'òrgan de govern, està presidit per l'alcalde de Palafrugell, i també inclou altres membres del consistori. Per això, l'AFRU denuncia «la falta de predisposició dels polítics, independentment del seu color» i «la manca de voluntat de posar remei als problemes o mancances que s'arrosseguen des de fa molt de temps», indiquen en un manifest.

L'AFRU recorda que el geriàtric Palafrugell Gent Gran ha estat «una de les residències amb més defuncions per covid-19 de les nostres comarques». I consideren que «és una vergonya» que fos l'AFRU la que presentés un escrit a la Fiscalia - que va fer obrir una investigació - per no trobar el suport «allà on havia de ser», mencionant tant la direcció del centre com el Patronat de la fundació i el consistori.L'AFRU també denuncia que «amb l'excusa de la no intromissió a la investigació de la Fiscalia, el Patronat deixi aturada la 'comissió d'investigació' fins no se sap quan». Una comissió que havia d'avaluar la gestió de la covid-19 a la residència. Per això creuen que «alguns polítics» «semblen més ocupats a tapar-se les vergonyes uns als altres» que a «posar remei» als problemes de la residència.