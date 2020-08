Sant Antoni concentra els actes de la Festa Major al Collet

Sant Antoni es prepara per acollir la Festa Major, que se celebrarà del 28 d'agost a l'1 de setembre. Aquest any, com ja va passar amb la Festa Major d'estiu de Calonge –celebrada el mes de juliol– es fa amb unes circumstàncies diferents. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni explica a través d'un comunicat que «aposta per no aturar la cultura, fent-ho compatible amb el compliment de les mesures de seguretat i de distància necessàries per vetllar per la salut de la ciutadania i contenir la transmissió de la pandèmia». En el marc de la pandèmia de la covid-19, enguany no es programaran activitats multitudinàries com el Correfoc. Segons l'Ajuntament, hi haurà, d'altra banda, més d'una desena d'activitats. La major part d'aquestes activitats es concentraran al paratge del Collet, degut a les característiques del terreny, que permetrà gaudir de més espais.

El primer acte serà avui, a les 18.30 h, al passeig de Sant Antoni i es tracta del concurs de pintura sobre l'asfalt. A partir de les 21 h, començarà la primera de les «Nits al Collet per Festa Major» on hi haurà taules, Food Trucks i concerts. De fet, el primer d'aquests es farà a les 22.30 h, a càrrec de The Best Of (grup encapçalat per Miquel Abras). A les 00 h, actuarà Misip Band i, a les 00.00 h, el grup local Trinomi de Barrets. L'aforament és limitat i cal demanar entrada prèvia.