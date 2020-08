Retiren una vintena de tovalloles i dues cadires de gent que guardava lloc a les platges de Palafrugell

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha retirat una vintena de tovalloles i dues cadires de les platges en menys d'un mes perquè la gent les hi havia deixat per guardar lloc. Des de l'Ajuntament han recordat que a principis d'agost es publicava un ban que es prohibia aquesta pràctica, ja que molta gent anava a primera hora del matí a reservar un espai a les platges i amb l'aforament reduït de seguida quedaven plenes. Davant d'això, el consistori agraeix l'actitud cívica dels banyistes, ja que creu que les actuacions han estat mínimes. Els agents cívics controlen que si algú deixa una tovallola o un estri de platja a la sorra més de mitja hora sense que no hi hagi ningú poden custodiar aquests objectes i deixar l'espai lliure.

De tota manera, la gent a qui es retiri els objectes personals té dret a recuperar-los si van amb l'agent cívic i certifiquen que són seus. La normativa va entrar en vigor a partir del 10 d'agost i s'aplica a tots els nuclis amb platja de Palafrugell: Calella, Llafranc i Tamariu. A més, des de la publicació del ban d'alcaldia amb aquesta normativa es van col·locar cartells informatius als accessos de les platges.