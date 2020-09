Documenten un nou tram de muralla al castell de Sant Iscle de Vidreres

Les excavacions d'aquest any al castell de Sant Iscle de Vidreres han permès documentar un nou tram de muralla al nord del castell. Es tracta d'una paret que va en paral·lel a la muralla més recent. L'estructura és anterior a la que es coneixia i no van arribar a funcionar en la mateixa època. En les excavacions també s'han trobat quatre noves sitges a l'ampliació oest del castell, que data del segle XIV. Aquestes se sumen a les 23 que ja s'havien descobert en aquest element patrimonial.

Les sitges s'utilitzaven per guardar cereals i eren forats que s'excavaven en el subsol. Quan deixaven de fer-les servir, les enterraven amb restes orgàniques, terra i runa fet que proporciona informació del que menjaven o estris que utilitzaven.

La campanya d'excavacions d'enguany al castell de Sant Iscle de Vidreres s'ha centrat en la part nord de la muralla, on s'ha pogut documentar un tram nou d'estructura. Es tracta d'una construcció anterior que va en paral·lel a la muralla que ara era visible. Segons apunten els arqueòlegs, les dues muralles no van funcionar de forma simultània. Ara estan pendents d'estudiar-lo per poder saber en quin moment es va construir i fins a quin any va funcionar.