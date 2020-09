Ataquen amb pintades i adhesius un magatzem de l'ANC a Palamós

Un dels locals que utilitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Palamós va ser atacat, la setmana passada, amb adhesius i pintades on hi apareixia la bandera d'Espanya. Segons va explicar la secció local de l'entitat, els fets es van produir dijous a la nit, quan una o més persones van enganxar desenes d'adhesius amb la bandera d'Espanya al vidre del local situat al passeig del Mar. Es tracta d'un establiment de propietat privada que l'entitat utilitza com a magatzem i on hi pengen estelades i altres consignes i símbols independentistes.

Uns adhesius que els membres de l'entitat van eliminar aquell mateix dia. La nit de divendres però, de nou es va atacar l'establiment pintant una gran bandera d'Espanya en el vidre amb pintura de grafiti. «A Palamós rebem atacs d'aquest tipus de manera cíclica», va explicar ahir Modest Bellés, un dels membres de la junta de l'ANC, que va lamentar els danys ocasionats al local. «No és ni la nostra seu, només hi guardem material», va afegir.

Sobre l'autoria dels fets, desconeixen qui els pot haver perpetrat, però Bellés va recalcar que no és «casualitat» que s'hagin produït quan falten pocs dies per a la celebració de la diada de l'11 de setembre. «Sempre que s'acosta la diada de Catalunya, com més estelades veuen més els molesta», va assenyalar Bellés, qui va afegir que des de l'ANC no tenen «res en contra» ni els «molesten» les banderes d'Espanya. «Ens molesta que empastifin així els negocis i els espais del poble», va lamentar.

En aquest sentit, Bellés va avançar que la propietària de l'establiment ja s'hauria posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra per tal de denunciar els atacs.

Aquest espai, però, no ha estat l'únic del municipi on, en els darrers dies, han aparegut banderes espanyoles pintades. De nou, un dels altres objectius ha estat la rotonda de Mas Gorgoll on hi oneja una estelada i que ja ha estat objecte d'atacs anteriors. En aquest giratori, s'ha fet una pintada a la seva base però en aquesta ocasió, el pal on oneja l'estelada s'ha deixat intacte i no ha estat serrat tal com havia succeït anteriorment. També van aparèixer pintades amb consignes espanyoles en un transformador elèctric.

Cal recordar que en aquesta localitat, el mes de febrer i de setembre del 2019, hi van aparèixer pintades en les quals s'insultava i s'amenaçava de mort a l'alcalde Lluís Puig, i a la regidora de la CUP, Roser Huete. Entre les pintades hi havia escrits com: «Lluís Puig sabem on vius», Lluís Puig (...) estàs mort», « Roser Huete estás muerta», «Nazis», «Senyeres sí, estelades no» o «Indepes us coneixem, vigileu!». Aquell mateix any, uns desconeguts van arrencar la pancarta de «Llibertat presos polítics» del balcó de l'Ajuntament.