L'hotel Bell Aire de l'Estartit retira el dipòsit de gas dels terrenys que ocupa de l'escola Portitxol

L'hotel Bell Aire de l'Estartit va retirar, fa unes setmanes, el dipòsit de gas propà liquat que feia més de 30 anys que estava instal·lat sota el jardí del complex, situat al costat de l'escola Portitxol. Concretament, estava en els terrenys de 216 metres quadrats que ocupa il·legalment des dels anys 80 i que són de propietat municipal. Així ho va confirmar ahir l'Ajuntament de Torroella, qui va especificar que el dipòsit va ser retirat abans que s'obrís l'hotel aquest estiu.

La retirada del dipòsit -i dels altres elements del jardí- ja es va requerir l'any 1991, després que una sentència del Tribunal Suprem reconegués que els terrenys eren de l'Ajuntament. Tot i això, un any després l'hotel seguia ocupant els terrenys, no havia retirat els elements del jardí -ni el dipòsit- i el consistori d'aquell moment -Pacte per a un Ajuntament Democràtic (PAD) amb Albert Bou al capdavant- no havia iniciat cap acció per donar compliment al requeriment. De fet, en un informe del 22 de novembre del 1992, l'ens justificava la presència del dipòsit de 3.729 litres de gas propà soterrat al jardí assegurant que complia la normativa vigent. El mateix dipòsit que l'agost del 1991 el ple havia acordat que s'havia de retirar. En un altre informe municipal del 14 de gener del 1994, es tornava a parlar del dipòsit. En el document s'explicava que abans de deixar entrar els menors en el terreny calia veure «fins a quin punt aquest dipòsit podia representar un perill». «S'ha de resoldre aquesta situació per alliberar el terreny d'aquesta càrrega», se subratllava en el text. El dipòsit «legalitzat», fins i tot va ser utilitzat per l'alcalde d'aleshores, Josep Ferrer (UPM) per justificar que no es prengués possessió del terreny.

Finalment, fa uns mesos, aquest dipòsit es va convertir en part d'un acord entre l'Ajuntament de Torroella i els amos del Bell Aire per desencallar el conflicte i que implicava que la instal·lació havia de ser retirada i que l'establiment hoteler s'havia de connectar al gas natural. A més, el pacte recull que de la parcel·la de 216 metres quadrats, l'hotel en podrà mantenir uns 100 metres no edificables per tenir-hi el jardí. A canvi l'hotel va comprar una parcel·la per l'Ajuntament on es podrà construir un edifici de planta baixa i tres pisos per les entitats locals.