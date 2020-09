La policia porta la informació de l'agressió de Llafranc al jujtat

La Policia Local de Palafrugell ja ha aportat tota la informació sobre l'agressió de la setmana passada a la platja de Llafranc. En les diligències sobre el cas, els agents locals identifiquen el fill dels propietaris del restaurant com a presumpte autor de l'agressió, per un delicte de lesions de caràcter menys greu. D'altra banda, també s'hi recullen imatges, vídeos, testimonis i tota la informació ja ha acabat a mans del jutge de la Bisbal d'Empordà, que investiga el cas. En aquest cas cal destacar també que la policia ha acabat recollint denúncies creuades tant d'un bàndol com de l'altre.





Una pilota de #voleiplatja ha acabat en una taula d'un restaurant a #llafranc. La gent está molt alterada. Mireu quina batalla campal s'ha muntat. #Nerviosisme pic.twitter.com/DpPE8CyqkS — Dr.N.VidalEstrany (@narcisvidal7) August 29, 2020

Cal recordar que l'agressió va sortir a la llum per un vídeo penjat i que circulava anònimament a les xarxes socials. En les imatges es visualitza com un grup de joves que jugava a voleibol a la sorra de la platja és increpat, primer per una dona que es dirigeix a ells amb actitud amenaçadora, i posteriorment per un jove que apareix corrent i agredeix un home donant-li un cop al cap amb un casc de moto. Aquest últim és el que la Policia Local ha identificat com a presumpte autor de l'agressió. Els fets van produir-se divendres passat i es van fer virals a les xarxes. L'home que va ser colpejat va resultar ferit lleu.El jove que va protagonitzar l'agressió a un altre home durant la baralla a la platja de Llafranc va emetre aquest cap de setmana un comunicat a través de les xarxes socials on demanava disculpes «per la meva actuació, que no va ser la correcta». El jove diu que va ser un «acte de ràbia del qual no em sento orgullós» pero també hi diu que «tots vosaltres faríeu el mateix per la vostra mare».