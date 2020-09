Crema la planta baixa d'un bloc de pisos de Palafrugell

Un incendi va cremar, dimarts a la tarda, part de la planta baixa d'un bloc de pisos de Palafrugell, d'on alguns dels seus veïns va haver de ser evacuats pels Bombers. Segons va informar ahir Ràdio Palafrugell, els fets van tenir lloc cap a les sis de la tarda en un bloc de pisos del carrer Horta d'en Fina, al barri de la Sauleda, on s'hi haurien cremat una moto i un patinet elèctric. Tot i que el foc es va produir a la planta baixa, el fum es va escampar ràpidament per l'escala, motiu pel qual els Bombers van haver d'evacuar alguns veïns tant per l'escala com pels balcons. D'altres, es van confinar dins dels seus pisos. Tot i això, dues persones van haver de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tot i que no van necessitar hospitalització.

Les flames van ser extingides només mitja hora després, moment en el qual els Bombers van poder comprovar l'estat de la resta d'habitatges del bloc de pisos. Finalment, el foc només va provocar danys materials a la planta baixa. En l'incendi hi van participar quatre dotacions de Bombers, quatre de Policia Local, tres de Mossos d'Esquadra i el SEM.