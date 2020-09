La destitució de Chacón obliga Calonge a suspendre un acte previst per a avui

La destitució ahir de la consellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón per part del president de la Generalitat, Quim Torra, va obligar l'Ajuntament de Calonge a suspendre immediatament un acte previst per avui en el qual ella era la principal convidada.

Concretament, Chacón havia de tancar el cicle de ponències «Repensem l'Empordà» amb una ponència titulada: «Repensar el país des de la sostenibilitat, el coneixement i l'impuls al paper de la dona». L'acte s'havia de celebrar avui a dos quarts de deu del matí al castell de Calonge i s'havia de retransmetre per streaming a través de les xarxes socials.

Tot i la suspensió de l'acte, l'Associació d'Empresàries i Directives del Baix Empordà que s'encarregaven d'organitzar-lo, ja estarien estudiant la possibilitat de fer una ponència de clausura més endavant.

El cicle es va iniciar el 14 d'agost amb la ponència de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i assessor científic de la UNESCO. L'acte el va moderar l'escriptor i periodista Miquel Fañanàs, i la conferència portava per títol «Sostenibilitat: realitat o quimera». La segona va ser el divendres, 21 d'agost, quan l'advocat i economista Joan Maria Nin va presentar la ponència «Treballant per a un futur més just». Finalment, en la setmana del 24 al 30 d'agost, hi havia previstes dues conferències, però només se'n va poder realitzar una, que va ser la del vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès.