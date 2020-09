La reforma del tram de passeig de Platja d'Aro danyat pel «Gloria» començarà el dilluns

La reforma del tram del passeig de Platja d'Aro que va quedar afectat pel temporal Gloria arrencarà el pròxim dilluns, 7 de setembre. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, Maurici Jiménez, qui va destacar que les obres seran executades per Costes de l'Estat i que està previst que s'allarguin fins a Setmana Santa. «És molt important que comencin ara, perquè així puguin estar enllestides per l'inici de la pròxima temporada», va valorar el batlle.

Concretament, l'actuació es portarà a terme en el tram de 550 metres situat entre el passeig Ridaura i l'avinguda Reina Fabiola on el gener passat el temporal va provocar l'ensorrament i la desaparició de la primera línia de llosa i dels escalons d'accés a la sorra, provocant un voladís sobre la platja d'entre 3 i 5 metres d'altura. «Pel que sabem, la primera setmana s'establiran les mesures de seguretat i no serà fins a la segona o la tercera setmana quan les màquines començaran a treballar sobre el terreny», va puntualitzar Jiménez.

Durant l'estiu, el consistori ha mantingut aquest espai protegit amb tanques i es van tapar amb sorra el forat i els cables que van quedar aixecats i trencats durant el temporal. Ara Costes haurà de treure aquesta sorra per tal d'instal·lar un mur de rocalla amb prou profunditat i per sota del nivell del mar, per evitar que es pugui descalçar de nou. A més, el Ministeri també s'encarregarà de fer les rases del cablejat i de portar i distribuir 20.000 metres cúbics de sorra de la zona de la desembocadura del Ridaura, per tornar a connectar el Passeig Marítim amb la platja.

Aprofitant l'actuació de Costes, l'Ajuntament aprofitarà per soterrar sota el passeig el cablejat del nou enllumenat públic que instal·larà a tot el passeig, una actuació a la qual destinarà 750.000 euros.

Inicialment aquesta reforma s'havia de realitzar el mes de març passat però va quedar congelada arran de l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia de la covid-19. Quan el mes de juny es va aixecar aquest estat d'alarma, però, el consistori va demanar a Costes que retardés l'actuació fins a la tardor, per tal d'afectar el mínim possible la temporada turística i afavorir els restauradors de la zona que, durant l'estiu, han pogut tenir les terrasses al passeig.



Treure les terrasses

Per tal d'informar els establiments afectats de l'inici de la reforma, l'alcalde els ha adreçat una carta en la qual demana que es desmuntin «les ocupacions de via pública» abans del diumenge, 6 de setembre, en el tram en el qual es farà la reforma.

«Sabem que els restauradors estan enfadats, però no ho podem endarrerir més per no afectar la temporada següent», va reconèixer Jiménez, qui fa assenyalar que, en principi, aquesta actuació s'havia de començar l'1 de juny passat i que el consistori va aconseguir posposar-ho fins a la tardor. «Es va salvar la poca temporada que quedava, perquè si tot hagués anat com estava previst, no s'haurien pogut posar terrasses ni a l'estiu», va afegir.

Respecte a l'accés peatonal als edificis i locals de la zona, Jiménez va assegurar que es «garantirà» en tot moment. Tots aquests treballs estan valorats en gairebé 1,8 milions, dels quals l'Estat n'aportarà un milió i l'Ajuntament, la resta que dedicarà al canvi d'enllumenat.