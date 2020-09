Unes 100 persones protesten a Palamós contra «l'especulació urbanística» en quatre projectes que permet l'Ajuntament

Un centenar de persones han protestat aquest dissabte al matí contra el que consideren "especulació urbanística" per part de l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà). Diferents entitats ecologistes, entre les quals SOS Costa Brava, han acabat desplegant una gran pancarta al castell de Sant Esteve on s'hi podia llegir 'Costa Brava, lliure de ciment. Contra l'especulació urbanística'. I és que des de les entitats carreguen contra el consistori per tirar endavant quatre projectes que, segons SOS Costa Brava, converteixen alguns espais naturals en "autèntics parcs temàtics". En concret, les protestes van dirigides d'una banda als dos edificis construïts a la Pineda d'en Gori i que es venen com a apartaments de luxe.

Aquestes dues edificacions fa temps que estan al jutjat pendents de sentència ja que fa anys, l'entitat 'Salvem la Pineda d'en Gori' va decidir querellar-se per tal d'evitar-ne la construcció. L'Ajuntament, però, no va impedir que tiressin endavant i ara falta que la Justícia acabi resolent. La portaveu de l'entitat, Zeta Figa, espera que els donin la raó, almenys en part i que obliguin a demolir el pis superior dels edificis, ja que fa que superin els pins més alts d'aquest espai.

Just al davant d'aquestes dues construccions està previst que s'hi aixequi un tercer edifici del mateix estil. Aquest és el segon dels projectes que pretenen aturar, ja que encara no està acabat i seria més fàcil i menys costós frenar-lo per part del consistori.

El tercer front contra el que lluita SOS Costa Brava és el projecte de xalets i apartaments previstos a la zona de Bellafosca. Figa assegura que aquesta és "l'última pineda" que queda arran de mar a Palamós. "Volen destruir el paisatge aixecant edificis on hi ha un pulmó natural. És una bestiesa", lamenta Figa.



El "parc temàtic" del camí de ronda



Però si un projecte preocupa de veritat a SOS Costa Brava i la resta d'entitats ecologistes és la remodelació del camí de ronda que vol dur a terme l'Ajuntament. Asseguren que es tracta d'un "parc temàtic ple de ciment" i exigeixen que no es dugui a terme "ja que no respecte l'entorn".

Figa explica que el que volen és "una cosa senzilla" on s'hi pugui passejar i que s'adeqüi a la realitat de la Costa Brava. I és que, segons Figa, el projecte preveu edificacions com miradors i altres estructures que qualifica "d'innecessàries" i "agressives".

La portaveu de la Pineda d'en Gori també ha lamentat que bona part d'aquests projectes han seguit el seu tràmit durant l'estat d'alarma, per tal d'evitar la protesta social i la resposta dels veïns. També ha criticat la presència policial en un acte on s'han respectat les mesures de seguretat i on no s'ha permès el vol d'un dron.