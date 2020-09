Subhasten per 1,6 milions d'euros la casa de l'empresari Díaz Ferrán a s'Agaró

La villa que tenia a s'Agaró l'expresident de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha estat venuda en una subhasta per 1,6 milions d'euros, un 45% per sobre del seu valor de liquidació que era d'1,15 milions. Així ho va donar a conèixer ahir el portal de subhastes eactivos.com a través d'un comunicat en el qual informava que el procés va finalitzar el passat 27 d'agost després d'estar un mes obert, que es van rebre 16.361 visites i 105 ofertes i que, finalment, la subhasta va comptar amb 65 participants.

Situada a la zona de s'Agaró dins el terme municipal de Castell-Platja d'Aro, aquesta finca, batejada com a Rocablanca, té una superfície de 2.020 metres quadrats amb vistes al mar, es troba rodejada de camins de ronda i compta amb una planta baixa i dos pisos superiors, una construcció independent amb garatge i una habitació auxiliar i una torre.

El ja expropietari de la finca de s'Agaró va ser condemnat a més de vuit anys de presó per diverses causes judicials, entre les quals, el buidament patrimonial del grup Marsans. Concretament, el que va ser també president de la patronal Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) del 2007 al 2010 es va embutxacar 4,4 milions d'euros de més de 4.000 clients, abans que l'empresa presentés concurs de creditors deixant un dèficit patrimonial de 271 millons d'euros, que ascendien a 373 milions si es tenien en compte les seves filials.

Detingut el desembre del 2012 en el marc de l'operació Creuer, el 2015 va ser condemnat per l'Audiència Nacional a cinc anys i mig de presó i a pagar una multa d'1,2 milions d'euros, pel buidament al grup Marsans. Una condemna que es va ampliar un any i 10 mesos per incomplir el pagament de la multa.

D'altra banda, dos anys abans, el 2013, també havia estat condemnat a dos anys i dos mesos de presó per defraudar 99 milions d'euros de l'impost de societats del 2001, derivat de la compra d'una aerolínia argentina per part del seu grup empresarial. A més, també va ser condemnat per gastar 93.984 euros amb la targeta black de Caja Madrid i Bankia.

Díaz Ferrán, que actualment té 77 anys, va sortir de la presó de Soto del Real el 2018 després que se li concedís el segon grau.

Altres propietats

La finca de s'Agaró, però, no és l'única propietat de la qual s'ha hagut de despendre l'empresari en els darrers deu anys. De fet, un informe policial fet públic el 2013, xifrava en gairebé 88 milions d'euros el valor d'una vintena de propietats entre les quals, dos apartaments de luxe en un hotel de Nova York, cinc finques rústiques a Lugo, i xalets i apartaments a Mallorca, Menorca, Madrid i Marbella. A més, era propietari de nombrosos vehicles d'alta gamma.

També tenia un iot de la marca Ferreti i de 27 metres d'eslora -el Leuqar Tercero- que el 2014 va ser subhastat per ordre d'un jutge i adjudicat a un particular per 1,2 milions d'euros.

La seva possessió més apreciada, però, era una finca a Toledo, El Alamín, que incloïa un castell declarat com a Bé d'Interès Històric Artsitic. Valorada en 40 milions d'euros, la finca va ser subhastada l'any 2012 i adquirida per l'empresari veneçolà, Alejandro Betancourt López, per 22,8 millons d'euros. Tot el patrimoni de Gerardo Díaz Ferrán va ser embargat el 2011.