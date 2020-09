Cs vol que Torroella destini les multes posades pels radars a serveis socials

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Pere Cuadros, va anunciar ahir que presentarà una moció en el pròxim ple per sol·licitar que les multes imposades pels radars ubicats al passeig de Catalunya i el Vicenç Bou es destinin a serveis socials. «Entenem que es tractarà d'un ingrés extra que tindran les arques municipals i que es pot destinar a ajudar les persones amb més risc d'exclusió social», va explicar l'edil.

«Entenem que els radars no s'han instal·lat amb una finalitat purament recaptatòria i, per tant, destinar l'import de les multes a serveis socials ens sembla una bona fórmula per revertir en benefici de la societat els comportaments inadequats dels conductors sancionats», va dir Cuadros, qui va matisar que l'import de la sanció no es podrà donar íntegrament perquè caldrà descomptar el cost de tramitació de les denúncies.